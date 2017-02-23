NBA》冰與火之歌？考辛斯：跟一眉哥肆虐聯盟

考辛斯秀出自己0號鵜鶘球衣，右邊是鵜鶘總管丹普斯。(美聯社)

昔日肯塔基大學隊友考辛斯與「一眉哥」安東尼戴維斯的雙塔組合，將於25日迎來首秀，考辛斯說：「我跟戴維斯就像你得到一些火，也有一些冰，我找不出更好形容，我們的比賽是互補的，也將可以肆虐這個聯盟！」

考辛斯坦承，他在13日國王與鵜鶘比賽中，與戴維斯相互招攬過，卻沒想到如今竟然成真，只是變成他到鵜鶘跟戴維斯聯手，要怎麼描述自己對比賽的好勝強度，考辛斯笑著回答，「大概就是我的17次技術犯規了。」

考辛斯目前只要再被吹1次技術犯規，就被禁賽1場，隨後每兩次技術犯規，就直接換1場禁賽，讓他不禁表示，「以我現在的情況，我必須克制自己一些，但我也想要做自己，那就是我打球的方式，可是如今我必須劃出界線。」

戴維斯則強調，自己準備好插手考辛斯與裁判的衝突之間，「我一點也不怕考辛斯，當你想要贏球，就要告訴別人他們需要聽到的話。」鵜鶘還剩25場例行賽，且跟西區第8金塊只有2.5場勝差，確實有機會闖進季後賽。

當得知考辛斯被交易到鵜鶘的那晚，戴維斯徹底失眠，他在凌晨3點傳訊給考辛斯，沒想到考辛斯馬上回應了，「我整晚都睡不著，思考我們能夠走得多遠，以及一起能在場上做什麼，我們相互發簡訊討論，都很激動，也很開心。」

(中時電子報)