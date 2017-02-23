《時來運轉》眉角之「連單追雙」、「連雙追單」的投注態樣
延續上個禮拜各球種「單」「雙」出現機率之探討，今天以實際的銷售金額變化來跟大家談談彩迷們購買運彩「單」「雙」時的追單態樣。
運彩「單」「雙」玩法銷售金額的變化有一個非常有趣的現象，那就是：每當連續出現幾次「單」的情況下，反向投注「雙」的金額就會持續大幅增加，有時甚至都是以倍數在增加，直到真的出現「雙」之後，銷售金額就會回到基期；同樣地，每當連續出現幾次「雙」的時候，反向投注「單」的金額就會持續大幅增加，直到「單」出現後，銷售金額一樣地就會回到基期。
觀察最近1個多月(105年12月26日至106年2月6日)來，每天美國職籃(NBA)單場的比賽結果，有兩個區段曾經分別連續出現「單」及「雙」，其中106年1月19日至23日連續出現5次「單」，每場「單」「雙」玩法的銷售金額從96萬、59萬、127萬、193萬、283萬，一路攀升到574萬反向出現「雙」之後，銷售金額才回到基期的97萬；另一個區段105年12月27日至106年1月1日連續出現6次「雙」，銷售金額從58萬、133萬、100萬、218萬、282萬、400萬，一路攀升到497萬反向出現「單」之後，銷售金額同樣地才回到基期的69萬。
會有這樣有趣的銷售變化最主要就是彩迷認為籃球比賽兩隊總分出現「單」、「雙」的機率大約50﹪、50﹪，只要任一個「單」或「雙」連續出現多次，反向的「雙」或「單」接著出現的機率就大增，於是形成這個有趣的追單現象。
(中時電子報)
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