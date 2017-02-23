尊重二二八家屬感受 社會人權教育

前二二八基金會執行長廖繼斌呼籲各界尊重二二八受難者與家屬的感受，這對社會也是一種人權教育，人與人必須相互尊重，「希望有公權力的人，千萬不要再犯這種錯」。中央社記者李淑華攝 106年2月23日

二二八事件從禁忌的話題，到政府公開道歉，至今屆滿70週年。前二二八基金會執行長廖繼斌呼籲各界尊重二二八受難者與家屬的感受，這對社會也是一種人權教育，人與人必須相互尊重，「希望有公權力的人，千萬不要再犯這種錯」。

身為二二八受難者家屬的廖繼斌說，對二二八事件有些家屬不想再談，但有些家屬仍無法諒解，繼續批判國民黨，這兩種情緒都應受尊重。這也是人權教育，人與人必須相互尊重。

二二八事件至今屆滿70週年，廖繼斌細數二二八事件近20餘年來研究的脈絡。

他說，從最早於1992年2月行政院公布官方版的「二二八事件研究報告」、1995年2月由政治大學台灣史研究所教授陳翠蓮撰發的「派系鬥爭與權謀政治：二二八悲劇的另一面向」一書、2012年由二二八事件紀念基金會出版「二二八事件責任歸屬研究報告」等一系列史料。

廖繼斌說，從這一脈絡可以看出二二八從史料的慢慢出土，到家屬站出來，逐漸充實口述歷史，乃至於追查真相、究責，甚至於追討元凶等方向。

最近又有人提到二二八元凶，廖繼斌說，事實上，在責任歸屬方面，蔣介石被視為二二八元凶一事，前行政院長蘇貞昌時代於2007年2月在行政院會裁示准於備查。

不過，至今仍有部分家屬認為必須把「蔣介石為二二八元凶」一說列入教科書才算。對此，廖繼斌則不予評論。

對於責任歸屬，廖繼斌說，他的已故三叔廖德雄於1993年發起遊行時，即提出「蔣介石為二二八元凶」的訴求。因此以二二八家屬的立場與感情而言，蔣介石、陳儀、彭孟緝應為二二八負責，根本無須再多討論，因為「這早已是老問題了」。

二二八事件從早年是一個禁忌的話題，到後來政府公開道歉，至今已屆滿70週年。廖繼斌說，各界應該尊重二二八受難者與家屬的感受，因為有些家屬已經不想再談了，但也有家屬如果不談二二八、不繼續罵國民黨，難洩心頭之恨，「這兩種情緒的家屬，都應該受到尊重」。

廖繼斌說，不能說不罵國民黨的人，就被罵是「台奸」，因此，對於二二八族群來說，這是一個很好的人權教育，人與人必須相互尊重，「希望有公權力的人，千萬不要再犯這種錯」。1060223

(中央社)