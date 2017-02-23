連5日毒趴 死者家屬控W飯店破壞現場
土豪哥朱家龍在「W飯店」連開5天毒趴鬧出人命，而死亡的郭姓小模身上被驗出9種毒品反應，北檢昨依違反《藥事法》提供禁藥致人於死，將土豪哥起訴求刑12年。今上午郭姓小模父親在民進黨籍立委莊瑞雄、劉櫂豪等人的陪同下，出面召開記者會，將矛頭指向「W飯店」，認為飯店讓土豪哥等男男女女開毒趴，未盡企業責任，且沒等檢查機關到場就破壞現場，許多證據已經不見、無法回復，飯店是殺人共犯。
事發去年年底，一名21歲郭姓小模參加「土豪哥」朱家龍在W飯店「2502」號房舉辦的離婚毒趴後陷入昏迷，又因延誤就醫導致身亡，案發後各方互踢皮球，如今偵查終結，真相總算大白！根據法醫檢驗，郭女遺體有多達9種毒品反應，確定其死因為多重毒物中毒休克，併發橫紋肌溶解症及多重器官衰竭而死亡。
民進黨立委劉櫂豪認為土豪哥等男男女女在「W飯店」連開五天毒趴，現場有10種左右毒品，飯店是中央空調，卻未察覺法律所不許的行為，若飯店有盡到企業責任，悲劇不會發生。且飯店未等檢察機關到場，就破壞現場，許多證據已經不見、無法回復。劉櫂豪強調毒品是一場戰爭，飯店應負起企業責任。
莊瑞雄立委批飯店事後竟清理現場，用空氣清淨機除味道，指飯店是殺人共犯。政府一直反毒，連續五天毒趴沒人知道，希望未來能修法亡羊補牢。
對起訴刑度有何意見，郭父語帶哽咽表示「就算判個120年我女兒也回不來，12年夠重嗎？」暗指土豪哥刑期太輕。是否會對飯店提出求償，郭父表示會再跟律師討論，對土豪哥則會求償到底。女兒遭餵毒一事，郭父痛批這些人「泯滅人性！」至於下體紅腫，檢方認定未遭性侵，郭父表示不相信。
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(集團連線報導)
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