卯澳漁村拚觀光》「走讀漁村」開跑！徵創意點子拚轉型
卯澳社區因「漁」而起，因「人」沒落！活絡觀光要靠大家的創意與努力！新北市政府農業局歸漁返鄉系列課程，已於2月13日舉辦首場「創業小聚」講座，與地方社區人士、當地漁業從事者、相關產業人士及返鄉漁業青年進行對話；而「走讀漁村」活動，將於2月25日起開辦，將進行創業企劃書甄選說明並帶領團隊來去漁村走一回！
走讀漁村前進社區，活絡地方產業
以「在地見學活動」方式，由專業業師帶領外來創業團隊一同深入漁村社區，進行「漁村走讀」，透過活動設計，適當安排地方農漁民作為核心人員，讓團隊在走讀過程中，一邊了解地方實際需求。
另一方面則身體力行，實際投入協助「角落企業」創業機會，透過趣味化講座/課程設計，激發外來創業團隊創意，進而構思擬出改善地方產業方案，以轉型活絡地方產業。
課程設計上，透過團隊走訪漁村，踏查貢寮鮑養殖業場域，邀請當地養殖業者實地接待團隊導覽解說，讓團隊第一線了解產業現況，加深對於貢寮當地養殖漁業的背景知識。
而3月18日、4月8日及22日則著重於海洋觀光遊憩、運動、水岸休閒規劃等課程，以見習體驗作為核心，進而了解當地水域遊憩產業。「漁」而起，因「人」沒落，企劃甄選僅到3/17，趕快來投企劃喔！
農業局長李玟表示，卯澳社區因「漁」而起，因「人」沒落。近年來因人口外移、漁業勞動力老化等社會問題，侷限了卯澳社區未來發展可能性，而卯澳社區居民們，為能替家園盡一份心力，成立社區發展協會，積極參與農村再生等關懷課程，為的就是不讓卯澳社區沒落。
新北市府有感於居民積極進取，辦理歸漁返鄉相關計畫，甄求有志青年組團（以2人以上10人以下為主）投入地方產業，本計畫會在2月25日舉辦企劃書甄選說明會，結束後再由業師帶隊走出教室，讓更多團隊了解並參與地方產業活動，讓卯澳這個極具特色老漁村有機會永續發展。
歸漁返鄉所有的課程設計，皆緊扣貢寮當地產業相關內容，歡迎有志團隊多多參與課程，對於貢寮背景會有更多認知，以期能符合在地產業需求。
(中時電子報)
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