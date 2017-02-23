外資出走 陸媒：波及陸4500萬就業

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陸媒今天報導，中國大陸2016年以美元計實際利用外資出現罕見的下降。由於全部外商吸納大陸直接就業人數4500萬，應警惕外資撤離伴隨的裁員與失業。

麵包財經分析，根據官方估算，中國大陸全部外商投資企業吸納的直接就業人數超過4500萬，外資撤離伴隨的裁員與失業值得警惕。外資的不斷撤出，將影響這一龐大就業人群的生計。

據大陸商務部數據，2017年1月份中國大陸實際使用外資為120億美元，年減14.73%。

文章分析，2016年全年，中國大陸實際利用外資額就已出現罕見下跌。2016年大陸實際利用外資額為1260億美元，與上年相比減少約2億美元。即便扣除匯率影響，實際利用外資的增幅也在明顯放緩

分析說，更值得關注的是，外商在固定資產投資方面的暴跌。據大陸國家統計局數據，2016年外資在中國大陸固定資產的投資額僅為人民幣1211.97億元。而在2011年，這一數字還高達3269.81億元，5年時間，下跌了62.94%。1060223

(中央社)