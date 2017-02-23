二二八連假 國5頭城坪林估需111分

我要評比

25日到28日4天二二八連假，根據交通部台灣區國道高速公路局預估假期路況，國道5號仍最塞，尤其26日到28日，頭城到坪林行車時間可能會從原先15分增加到111分。

高公局預估4天連假，國5行車時間如下：

25日：上午8時到下午2時南港系統到坪林從11分增為55分。

26日：中午12時到下午4時南港系統到坪林從11分增為55分；下午3時到晚間11時頭城（台9礁溪轉運站）到坪林從15分增為111分。

27日：下午3時到晚間11時頭城（台9礁溪轉運站）到坪林從15分增為111分。

28日：中午12時到下午5時頭城（台9礁溪轉運站）到坪林從15分增為111分。

另國道1號新竹、彰化、豐原及國道3號鶯歌、龍潭等路段，連假期間部分時段也易塞車，高公局估行車時間為原來3倍到4.8倍。1060223

(中央社)