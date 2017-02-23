本土派成困擾 詹啟賢：當然認同和平協議
國民黨主席參選人詹啟賢今日接受廣播節目專訪，被問及作為本土派代表，能認同國民黨追求的九二共識嗎？詹表示，去年通過的「和平政綱」自己就是召集人，難道會不認同？他承諾2020會帶領黨選總統，該承擔就承擔，需要抬轎就抬轎，期望黨員投票時，將黨主席與總統人選連結在一起思考，以國家作為考量。
詹啟賢指出，當初擔任政綱召集人，整合多方意見後，確認「在中華民國憲法的基礎上，深化九二共識。積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色。」因此，他當然支持和平協議。
主持人唐湘龍詢問，與吳敦義同被歸類為本土派，是否帶來困擾？詹啟賢表示，本土派源自李登輝時代，政治鬥爭以省籍畫分本省、外省，但20幾年後還用這種政治切割方式，如何團結黨？只要在台灣，大家都是本土派，本土並非民進黨專利，但在選舉中，因為本土派而遭一邊排斥令他相當困擾，擔心不認識他的人受到操弄。
詹啟賢認為，國民黨要團結、改變，重點在選出來的人能否承擔往後困境，而非單歸類派別。
曾經是洪秀柱找來的副手，如今卻與洪競爭黨主席，唐湘龍詢問這是否代表他對現任黨主席有意見？詹啟賢強調，沒有個人恩怨，大家坦誠交換意見，他只是希望國民黨以更宏觀的視野放眼未來，由不一樣想法的人來領導，而他想給黨員多一點選擇。
(集團連線報導)
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