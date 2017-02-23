清泉崗毒品愈查愈多 爆軍中搶官惡鬥
11:00更新毒品數量）空軍清泉崗基地驚爆出現毒品，且數量愈查愈多，由最初的27包，增加到51包，3000名官兵全面驗尿，國防部長馮世寬下令組成專案小組調查。空軍基地為何淪為毒窟？現在傳出陰謀論，毒品可能是有心人故意「丟包」，目的是讓長官「出包」，伺機卡位搶官。
20日上午7時許，清泉岡基地士官長及上士前往行政作業區進行例行勤查時，在車道旁發現許多包不明白色粉末及結晶體，散落一地；經送往台中憲兵隊化驗後，初步認定是安非他命及K他命2種毒品。
全案仍在調查中，不過陰謀論已在軍中發酵。《聯合報》報導，據傳毒品案是有人為報復長官或覬覦官職，想藉毒品「丟包」讓長官「出包」，把基地高官搞下台，才有機會「搶位」。
毒品被發現地點「忠二路」靠近作戰隊部，那裡是基地機密地點，只有指揮部軍官方可接近，並非所有基地官兵都會行經，因此傳出有特定人要藉此報復，讓長官丟官。
有軍官說，如果陰謀論屬實，基地高官恐官位不保，但這種手段也未免太粗糙可怕。
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(中時電子報)
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