WBC》日本移訓 陳冠宇：要加強變化球、保暖
效力日職羅德的左投陳冠宇，對古巴熱身賽投3局無失分，表現不錯，但他23日上午隨經典賽中華隊搭機赴日本神戶前表示，最近狀況還是有不足之處，在日本移訓期間要再加強變化球。
陳冠宇經典賽被設定為先發投手，預賽可能會主投其中1場，由於先發投手有65球限制，他說：「會儘量精簡投球數，大膽投進好球帶。」
中華隊在神戶移訓5天後，於3月1日再飛往首爾，期間日、韓的天氣都在10度左右，但陳冠宇已熟悉寒冷天氣，他表示，這種天氣指甲容易斷裂，大家熱身一定要夠，也要作好保暖。
中華隊之前在澳洲移訓，結束後回台灣，氣溫都在20度上下，但日、韓氣溫可能只有一半。陳冠宇說，自己2012年8月動過左手韌帶重建手術，現在遇到天氣轉換，開刀部位就會比較敏感，現在關節投球之前都會作一些處理。
(中時電子報)
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