新北機捷接駁就定位 持續爭取轉乘優惠
機場捷運自3月2日起正式營運。新北市交通局今天表示，新北市已新闢7條公車路線，並開放機場捷運周邊6個YouBike站方便民眾轉乘使用。
另外，機捷周邊公車、計程車、臨停接送區等轉乘空間及行人行車動線導引指標也已增設完畢。
新北市交通局提醒民眾，目前機場捷運轉乘公車並無新台幣8元的轉乘優惠，已經請桃園市政府儘速爭取中央空汙基金補助。
此外，交通局將於營運初期派員於市轄各站出口處提供轉乘諮詢服務，民眾如有轉乘相關問題都可以洽詢穿著交通局背心的服務人員。
機場捷運新北市境內共6站，分別是三重站、新北產業園區站、新莊副都心站、泰山站、泰山貴和站及林口站。
新北市交通局表示，新增的公車路線分別為 A3 站958 、 959 ； A5 站 960 、 989 ； A9 站 854 、961 、 962 等 7 路線， YouBike 站則設置臨近各捷運站出口處，詳細資訊可利用新北市公車動態資訊系統網站或YouBike官方網站查詢。1060223
(中央社)
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