雲林開發綠能 推動台西專區
雲林縣政府今天表示，開發綠能列為施政重點之一，推動台西綠能專區設置，研議電業公司成立及運轉模式，並著手再生能源發展意願調查與整體規劃。
縣府建設處指出，依照台電公司統計資料，太陽光電申請併網容量，雲林縣258.2MW（申請件數2853件）占全國15％居首，其次台南市178.1MW（申請件數2454件）、高雄市142.9MW（申請件數1753件）、屏東縣136.2MW（申請件數1756件）、嘉義縣113.6MW（申請件數1866件）。
風力發電全台341架，雲林已裝置41架，佔全台風力發電機組12%，主要集中於麥寮鄉與四湖鄉，其裝置容量達76MW，佔全台風力裝置容量11%。
建設處長蘇孔志說，雲林縣綠能推動專案辦公室以「綠能發電，雲林減碳」目標前進，中央與地方共同推動太陽光電設置，打造安居樂業的低碳家園。
蘇孔志指出，縣長李進勇指示全力推動台西離島工業區轉型為「台西綠能專區」；拓展生質能發電提升養豬業品質並創造附加價值。
蘇孔志表示，還有研議電業公司成立及運轉模式、再生能源結合官學推動意願調查與整體規劃等，開發綠能列為施政重點之一，積極逐步推進。1060223
(中央社)
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