綠司委會搶下兩席召委 蔡易餘：減肥失敗還有用處
蔡政府力拚年金改革，民進黨團在司法法制委員會佈下重兵，民進黨立委蔡易餘在黨團總召柯建銘親筆祝福下，黨團順利搶下兩席召委。
國民黨團三長均進入司委會處理年金改革，國民黨為了爭取其中一席召委席次，與親民黨團交換兩席司委會席次，才爭取到抽籤機會。
立法院長蘇嘉全今也赴司委會投票，蘇嘉全說，立法院長主持院會，往例都是參加召委選舉，其他時間都是交給委員會，每會期只來簽到一次，其他時間要走進這會議室就很困難。
民進黨立委段宜康、蔡易餘、國民黨立委林為洲三人同票，隨後林為洲抽到空籤，由段宜康與蔡易餘當選。
針對是否福泰所以簽運好？蔡易餘說，依結果論來說好像是這樣，這也代表柯建銘真的是慧眼。不過蔡英文總統日前曾要求蔡易餘減肥，蔡易餘笑著表示，減肥失敗好險還有發揮點用處。
柯建銘指出，他推舉蔡易餘很有自信，因為蔡太有福氣了，不過召委出來只是開始，這會期有年金改革、特別條例、司改、稅改等重大法案，希望黨團發揮高度戰力，如期完成改革與挑戰。
此外，民進黨團在經濟委員會獲得兩席召委，分由邱議瑩及高志鵬出任。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。