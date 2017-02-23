綠司委會搶下兩席召委 蔡易餘：減肥失敗還有用處

我要評比

林為洲（左）沒有抽中召委，失望的表情寫在臉上。（姚志平攝）

民進黨立委民進黨立委蔡易餘順利搶下立法院司法及法制委員會召委。（姚志平攝）

蔡政府力拚年金改革，民進黨團在司法法制委員會佈下重兵，民進黨立委蔡易餘在黨團總召柯建銘親筆祝福下，黨團順利搶下兩席召委。

國民黨團三長均進入司委會處理年金改革，國民黨為了爭取其中一席召委席次，與親民黨團交換兩席司委會席次，才爭取到抽籤機會。

立法院長蘇嘉全今也赴司委會投票，蘇嘉全說，立法院長主持院會，往例都是參加召委選舉，其他時間都是交給委員會，每會期只來簽到一次，其他時間要走進這會議室就很困難。

民進黨立委段宜康、蔡易餘、國民黨立委林為洲三人同票，隨後林為洲抽到空籤，由段宜康與蔡易餘當選。

針對是否福泰所以簽運好？蔡易餘說，依結果論來說好像是這樣，這也代表柯建銘真的是慧眼。不過蔡英文總統日前曾要求蔡易餘減肥，蔡易餘笑著表示，減肥失敗好險還有發揮點用處。

柯建銘指出，他推舉蔡易餘很有自信，因為蔡太有福氣了，不過召委出來只是開始，這會期有年金改革、特別條例、司改、稅改等重大法案，希望黨團發揮高度戰力，如期完成改革與挑戰。

此外，民進黨團在經濟委員會獲得兩席召委，分由邱議瑩及高志鵬出任。

(中時)