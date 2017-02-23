中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

綠司委會搶下兩席召委 蔡易餘：減肥失敗還有用處

中時
點閱277
我要評比
2/10
林為洲（左）沒有抽中召委，失望的表情寫在臉上。（姚志平攝）
林為洲（左）沒有抽中召委，失望的表情寫在臉上。（姚志平攝）
民進黨立委民進黨立委蔡易餘順利搶下立法院司法及法制委員會召委。（姚志平攝）
民進黨立委民進黨立委蔡易餘順利搶下立法院司法及法制委員會召委。（姚志平攝）

蔡政府力拚年金改革，民進黨團在司法法制委員會佈下重兵，民進黨立委蔡易餘在黨團總召柯建銘親筆祝福下，黨團順利搶下兩席召委。

國民黨團三長均進入司委會處理年金改革，國民黨為了爭取其中一席召委席次，與親民黨團交換兩席司委會席次，才爭取到抽籤機會。

立法院長蘇嘉全今也赴司委會投票，蘇嘉全說，立法院長主持院會，往例都是參加召委選舉，其他時間都是交給委員會，每會期只來簽到一次，其他時間要走進這會議室就很困難。

民進黨立委段宜康、蔡易餘、國民黨立委林為洲三人同票，隨後林為洲抽到空籤，由段宜康與蔡易餘當選。

針對是否福泰所以簽運好？蔡易餘說，依結果論來說好像是這樣，這也代表柯建銘真的是慧眼。不過蔡英文總統日前曾要求蔡易餘減肥，蔡易餘笑著表示，減肥失敗好險還有發揮點用處。

柯建銘指出，他推舉蔡易餘很有自信，因為蔡太有福氣了，不過召委出來只是開始，這會期有年金改革、特別條例、司改、稅改等重大法案，希望黨團發揮高度戰力，如期完成改革與挑戰。

此外，民進黨團在經濟委員會獲得兩席召委，分由邱議瑩及高志鵬出任。

(中時)

關鍵字：蔡易餘黨團召委改革民進黨
點閱277
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。