別再叫花蓮「後山」！【島嶼隱身展】從自然論中論權力
談到花東，大多人腦海中浮現的是太魯閣的壯麗山色、太平洋的寬闊海景！工作、求學巨大壓力下，生活於們在都會水泥牆中的我們渴望一個假期，到花東走走！欣賞好山好水景色、原住民暢快乾杯，忘卻煩憂！花東對台灣人而言，就是那片「淨土」，然別在叫花蓮為「後山」了！
因台灣的山指的是中央山脈，過去台灣人口主要集中在西部、東部人口較少。因此台灣的東部叫後山、西部叫前山。然近幾年來，「後山」這個字引發不少爭議！
在大自然面前，無關開發與繁榮，因為有「人」，才能讓這片土地更活絡、更美好！當代館目前所展出的【島嶼隱身】中就從眾多花東藝術家的觀點中，來看台灣個島嶼，土地、自然、權力論述間，我們能學到什麼、看到什麼！期待能與藝術品對話中得到反思。
【島嶼隱身】展名的由來有三個似非而是的論點，第一個論點是，東部藝術家對抗巨大空虛無聊、原始的自然力量，而產生欲把握整體之野心與批判力度。
第二個論點是，那些離開再回來的創作者，在都市與鄉下兩極價值之間擺盪的巨大體力與精力，所帶來的生命力量。
第三個即原住民山林世界與漢人灰塵世界，是關於原始的探索與存在的警覺。每一個悖論都有它的社會議題以及矛盾勢力，創作者必須不斷保持活躍的心靈與創造的喜悅，又不斷重回寧靜與穩定。
他們無權過問世事卻有清晰的思考能力，身處資本主義卻保有社會良心，與自然的、形而上的、原始的契約不曾間斷，這就是隱身島嶼的性格。
為呈現島嶼東部自然真實的面貌，當代館廣場特別打造了一座「石雕花園，在喧囂的城市裡，開創一個靜謐之處，邀請民眾與樸實原始的石雕不期而遇，經驗如史詩般永恆的花園情境，引人深思。
【島嶼隱身】展，東岸藝術家們喜愛以詩與展出作品共同呈現自己關注的身分認同、原住民族歷史、文化和東岸開發議題；每首精心創作的詩，將被遺忘的東岸歷史搬出檯面，帶領民眾正面看見東岸特殊的美與存在的真。
多元藝術群體齊為東岸議題發聲
本展開啟多組藝術群體為東岸發聲的機會，不論是新生代年輕藝術家們、原住民各族群代表、非資本主義市場主流的石雕藝術家，皆聚焦在討論所處的東臺灣環境、文化、性別、族群等議題。
期盼透過藝術展演將所發現的東岸議題帶到平台上來討論；而現今的東臺灣，在經過歷史上各種外來文化影響後，如何有未來發展的可能性，則藉由藝術家自身的觀點，從作品中一一去探討。
【島嶼隱身】展廣場展出知名國際石雕家與花蓮在地石雕家之作品。二樓展間則由策展人田名璋率領的「角落藝術群」、曾以文、多瑪索‧穆之（Tommaso Muzzi）、宜德思‧盧信（das Losin）、瓦旦‧督喜（Watan Tusi）、賈科莫・札加內利（Giacomo Zaganelli）、林介文、Pakavulay（黃錦城+林琳）、安聖惠（Eleng Luluan）、塞爾維亞・皮安提妮（Silvia Piantini）等，向長期居住在資本主義社會下的西岸住民，介紹豐富的東臺灣藝術。
【島嶼隱身】
時間：2/18（六）～4/9（日）
場地：台北當代藝術館二樓
(中時電子報)
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