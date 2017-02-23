日產車高層震動 傳奇CEO戈恩將辭職交棒

管理日產長達16年的傳奇執行長戈恩，將辭去執行長一職。（圖/美聯社）

日本汽車大廠日產（Nissan Motor Co），近日驚傳集團高層異動的人事案。帶領日產走出低谷、任期長達16年的傳奇法籍執行長戈恩（Carlos Ghosn）將辭去執行長一職，將日產交棒給共同執行長西川廣人（Hiroto Saikawa）單獨管理，而戈恩本人則專心管理雷諾（Renault SA）與三菱（Mitsubishi Motors Corp）兩集團業務。從1999年接手社長起，強勢的戈恩讓當年瀕臨破產的日產起死回生，重新使這個日本大廠站穩全球市場。

據路透社（Reuters）報導，以「日產復興計畫」（Nissan Revival Plan）讓這間老牌車廠起死回生，接手16年的法籍執行長戈恩，宣布將辭去執行長一職，將由目前日籍共同執行長西川廣人接手。自己則保留日產社長一職，並專心處理去年12月新加入聯盟的三菱業務。戈恩表示，「身為集團社長，未來仍會不時給予日產建議和計畫，但面對龐大的日產-雷諾-三菱聯盟，我真的需要更多時間來處理業務，是時間交棒了。」

創立於1933年的日產汽車，目前是日本第二大汽車製造商。在1990年代因擴張太快，集團面臨嚴重財務危機，引入法商雷諾集團的技術、優勢和資金成立戰略聯盟，當時的雷諾社長戈恩亦在1999年入主日產，隨即展開強勢改革，對旗下子公司進行大幅整併和裁員，並關閉生產效能低落的工廠等措施，讓旗下的日產和英菲尼迪（INFINITI）兩大品牌成功復甦，戈恩更被日本社會譽為低迷經濟中的英雄，2004年獲得日本天皇授予藍綬褒章（the Japan Medal with Blue Ribbon）的殊榮。

即將接棒執行長的西川廣人，是日產集團內有40年資歷的老員工，1977年東大經濟系畢業即加入日產，一路在許多部門歷練後，於2005年出任共同副社長。更在去年底，日產收購三菱汽車34%股權後，升任為共同執行長。如今在戈恩宣布辭職後，日產將於4月迎接16年來首名日籍的執行長。

(中時電子報)