詹啟賢：主席總統選舉勿切割 帶出氣勢

前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，黨主席與總統選舉切割不好，如果能一氣呵成，才能帶出黨的氣勢，前副總統吳敦義也認同了，這很好，歡迎吳敦義改變想法。

詹啟賢上午接受廣播節目訪問表示，他參選黨主席，同時承諾，2020年會帶黨選總統，需要他承擔就承擔，需要他抬轎就抬轎；有人把黨主席與總統選舉切割不好，對黨的氣勢也不好，如果能一氣呵成，才能帶出黨的氣勢，最後執政。

詹啟賢表示，當初只有他主張，吳敦義也認同了，這很好，有此認同，大家才能帶出黨的氣勢，歡迎吳敦義改變想法。

他認為，有此想法，讓黨員在黨主席投票能更宏觀，把黨主席與總統連結起來思考，去選擇誰擔任主席、總統比較適合，用此連結選黨主席，對國民黨將來有幫助。

談到一中各表、一中同表等兩岸政策主張，詹啟賢說，他是國民黨政綱召集人，政綱提及「在中華民國憲法基礎上，尋求兩岸簽屬和平協議的可能性」，是他在很多人有意見中整合、加註、確認，他支持和平協議。

詹啟賢表示，很多人說其他人出來與黨主席洪秀柱競選，是一中同表、一中各表這個原因，「我想那是藉口」，不是真的原因，「政治要找理由的」。

被歸類為本土派是否困擾，詹啟賢說，在情感與理智上，要歸類這樣就歸類這樣，但在黨主席選舉上因此排斥他，他會感到困擾。

他表示，什麼是本土派？用什麼劃分，如果用省籍劃分，是不對的，當年為和前總統李登輝時的內部政治鬥爭，簡單的劃分，事隔20多年還可以這樣分嗎？難道本省籍就都主張台獨，分本省籍就都主張統一嗎？這個說法只是為了政治鬥爭方便，陷在泥沼，國民黨有將來嗎？

此外，主持人詢問，參選主席是否對現任主席洪秀柱有意見？詹啟賢表示，他盡心盡力幫忙，時空環境與當時他幫忙出現很大變化，決定參選，沒有個人恩怨，且坦誠交換意見。

詹啟賢也說，同樣問題，好像沒有人問國民黨副主席郝龍斌或胡志強，他們兩個都還在任。1060223

(中央社)