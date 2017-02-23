「雙J」合體開唱！耳朵懷孕了

周杰倫開唱找林俊傑撐場，粉絲嗨翻！（圖／本報系資料照片）

周杰倫合體林俊傑！（影／YouTube）

周杰倫(Jay)最近才剛宣布老婆昆凌懷上第二胎，喜事頻傳。但他工作依舊滿檔，近來他人到澳門擔任壓軸表演，一曲《算什麼男人》讓全場跟著哼，不過最驚人的，是意外現身的「JJ」林俊傑，意外的「雙J合體」，讓粉絲超High！

周杰倫近日到澳門出席「Suncity Group」10周年活動，活動邀請不少大咖共襄盛舉，擔任壓軸的周董，在自彈自唱《算什麼男人》時，突然出現另一男聲，而現身的正是「JJ」林俊傑，兩人的合體，也讓粉絲笑稱一次兩個天王，「聽了耳朵都要懷孕了！」美妙歌聲引來超高討論度。

(中時電子報)