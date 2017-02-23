新北地政副局長輕生 朱立倫盼檢調釐清真相

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我要評比

新北市地政局副局長王聖文21日於住處墜樓身亡，新北市長朱立倫今天早上出席新北市國高中校長會議時，面對媒體詢問，簡短回應「希望檢、調、廉政署能趕緊釐清真相」，並未多做回應。

朱立倫說，發生這樣的事，令人傷心、不捨，而大家都希望盡快釐清真相。

(中時)