李多海拍強暴戲後 男粉絲變多了

李多海在《推奴》中露香肩引起爭議。(圖／翻攝自李多海微博、韓網)

李多海拍攝強暴戲，被批太暴露。(圖／翻攝自韓網)

李多海之後類似的戲都被打上馬賽克。(圖／翻攝自韓網)

韓星李多海演過不少膾炙人口的作品，近日她在節目透露當初拍《推奴》時，因有暴露場面，引起不少爭議，最後播出時只好打上馬賽克，結果反而吸引更多目光，讓她男粉絲多了很多。

李多海近日在綜藝節目《寄宿房的女儿們》透露，拍攝《推奴》時，因一半採取事前製作，有一幕是她險被強暴鏡頭，她露出香肩，結果被觀眾批評太過暴露，因此事後有類似鏡頭，劇組就打上馬賽克，不過打上馬賽克後更突兀，看起來更色情，反而吸引更多目光，她說從那時候開始，她也多了很多男性粉絲。

(中時電子報)