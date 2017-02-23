猶太墓園遭破壞 美穆斯林團體募款獲熱烈響應

2月21日，猶太墓園Chesed Shel Emeth中一對母子對家人的墓碑遭到破壞，感到相當難過。(美聯社)

美國密蘇里州聖路易市(St. Louis)一間1800年建立的猶太墓園日前遭到破壞，超過100個墓碑遭到推倒或損毀，穆斯林教團體發起群募活動，獲得的捐款遠超過目標。

根據美聯社(AP)報導，該市的猶太墓園Chesed Shel Emeth Society周一在臉書上表示，園中有154個墓碑被破壞，許多墓碑都被推倒。所幸當地墓碑公司的員工發現，其中只有約10個大理石做墓碑有大幅破損，其他花崗岩因為本身質地堅硬，只有輕微損傷或甚至相當完好。

穆斯林教團體在密蘇里州的University市為這個墓園募資，原本計畫是募得2萬美元，但目前已獲得將近7.5萬美元的捐款。本身是猶太裔的密蘇里州長格雷藤斯(Eric Greitens)週三募集了許多志願者打掃整理這間墓園，並計畫在下午舉辦跨宗教禮拜。

國際非政府猶太裔權益組織反毀謗聯盟(Anti-Defamation League)也提供1萬美元的懸賞獎金，希望能促使破壞墓碑的兇手被逮捕和定罪。警方表示沒有證據顯示這是犯案者仇恨特定團體，但也不排除這可能性。

副總統彭斯(Mike Pence)在聖路易市譴責這個破壞墓園的行為，隨後在未事先宣布的情況下造訪了這個猶太墓園。彭斯在墓園中表示，仇恨、偏見、暴力或反猶太行為在美國沒有立足之地。格雷藤斯則告訴記者總統川普(Donald Trump)週三打電話給他，請他轉達川普對志願清掃墓園的謝意。

墓園被破壞的當天，美國也有11間猶太裔社群中心接到炸彈威脅，隨夫皈依猶太教的川普千金伊凡卡(Ivanka Trump)在推特上也表示，美國這個國家是建立在宗教寬容上，大家應保護禮拜堂和宗教中心。

(中時電子報)