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猶太墓園遭破壞 美穆斯林團體募款獲熱烈響應

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猶太墓園遭破壞 美穆斯林團體募款獲熱烈響應
2月21日，猶太墓園Chesed Shel Emeth中一對母子對家人的墓碑遭到破壞，感到相當難過。(美聯社)

美國密蘇里州聖路易市(St. Louis)一間1800年建立的猶太墓園日前遭到破壞，超過100個墓碑遭到推倒或損毀，穆斯林教團體發起群募活動，獲得的捐款遠超過目標。

美總統日 11猶太中心遭炸彈威脅

根據美聯社(AP)報導，該市的猶太墓園Chesed Shel Emeth Society周一在臉書上表示，園中有154個墓碑被破壞，許多墓碑都被推倒。所幸當地墓碑公司的員工發現，其中只有約10個大理石做墓碑有大幅破損，其他花崗岩因為本身質地堅硬，只有輕微損傷或甚至相當完好。

穆斯林教團體在密蘇里州的University市為這個墓園募資，原本計畫是募得2萬美元，但目前已獲得將近7.5萬美元的捐款。本身是猶太裔的密蘇里州長格雷藤斯(Eric Greitens)週三募集了許多志願者打掃整理這間墓園，並計畫在下午舉辦跨宗教禮拜。

國際非政府猶太裔權益組織反毀謗聯盟(Anti-Defamation League)也提供1萬美元的懸賞獎金，希望能促使破壞墓碑的兇手被逮捕和定罪。警方表示沒有證據顯示這是犯案者仇恨特定團體，但也不排除這可能性。

副總統彭斯(Mike Pence)在聖路易市譴責這個破壞墓園的行為，隨後在未事先宣布的情況下造訪了這個猶太墓園。彭斯在墓園中表示，仇恨、偏見、暴力或反猶太行為在美國沒有立足之地。格雷藤斯則告訴記者總統川普(Donald Trump)週三打電話給他，請他轉達川普對志願清掃墓園的謝意。

墓園被破壞的當天，美國也有11間猶太裔社群中心接到炸彈威脅，隨夫皈依猶太教的川普千金伊凡卡(Ivanka Trump)在推特上也表示，美國這個國家是建立在宗教寬容上，大家應保護禮拜堂和宗教中心。

(中時電子報)

文章來源：Support pours in for damaged Jewish cemetery near St. Louis

文章來源：Vandals damage 100 headstones at Jewish cemetery, police say

文章來源：11 more bomb threats target Jewish community. Trump finally responds

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關鍵字：美國猶太墓碑炸彈威脅伊凡卡
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