威懾！美潛艇太平洋成功試射4三插戟II飛彈

美國海軍俄亥俄級彈道飛彈核潛艦「馬里蘭號」（USS Maryland，SSBN 738）2016年8月31日在佛羅里達外海試射一枚非武裝三叉戟II D5飛彈。（圖/美國海軍）

就在美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群18日進入南海執行任務前，一艘隸屬美國海軍第9潛艦隊的俄亥俄級彈道飛彈潛艦（SSBN）以潛射的方式，在加州外海的太平洋飛彈試射場（Pacific Missile Range）發射了4枚三叉戟II D5（Trident II D5）型彈道飛彈。

據《外交學者》（The Diplomat）網23日報導，美國海軍在聲明中指出，這次試射是在2月14日至16日為期3天的「指揮官後續評估測試」（Follow-on Commander’s Evaluation Test ，FCET）中進行。

聲明說，試射的主要目標，是在具有作戰代表性的狀況下，測試供指揮官，戰略司令部和參謀首長聯席會議使用的飛彈系統，以獲取可靠性、準確性與性能的相關資訊。

而4枚非武裝飛彈的潛射測試都很成功，它們飛越海面，最後墜入海裡。三叉戟II D5飛彈為多彈頭潛射彈道飛彈，於1989年服役，射程約7,400公里。自武裝俄亥俄級潛艦隊以來，已成功完成165次試射。

一般認為，在所謂的「戰略核三角」（Nuclear Triad），也就是由陸、海、空發射的核武中，核導彈潛艇是最具生存力的二次打擊武力。而俄亥俄級核潛艦正是美國「戰略核三角」中的海基武力要角。

美國海軍目前有14艘俄亥俄級彈道飛彈核潛艦，每艘可攜帶多達24枚三叉戟II D5潛射彈道飛彈。而第9潛艦隊有4艘俄亥俄級彈道飛彈核潛艦，其中有兩艘是導彈潛艇（SSGN），另兩艘則是彈道飛彈潛艇。

(中時電子報)