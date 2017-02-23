沒有意外！姚明當選中國籃協主席
23日在北京召開的中國大陸籃球協會第9屆會員大會，會中沒有意外選出前火箭中鋒「移動長城」姚明出任中國籃協主席，他將擁有中國籃協包含決策、領導與人事任命權，全力替2019年在中國舉辦的男籃世界盃做好準備。
其實在國際上，NBA退役球星當選籃協主席不算少見，包含立陶宛籃協主席前拓荒者球星沙波尼斯、俄羅斯籃協主席前爵士球星「AK47」基里倫科、土耳其籃協主席前魔術球星特庫魯等人，姚明如今獲選中國籃協主席也不意外。
只是姚明一上任，就必須面對3大難題，首先就是中國男籃總教練人選，畢竟中國最近兩屆奧運都在預賽全敗收場，始終找不到合適領軍人選，在2019男籃世界盃、2020東京奧運即將到來前夕，姚明必須趕緊替國家隊找到主帥。
其次是中國大陸籃球聯賽(CBA)的洋將太過搶戲了，在採取「雙外援」模式下，中國本土球員幾乎沒有發揮空間，姚明是否應該考慮取消亞洲外援，甚至把洋將模式改為單一洋將制，將充分考驗他的智慧與統御能力。
最後是CBA新的贊助合約到底跟誰簽，CBA跟李寧公司合約在本季結束後落幕，先前姚明已經帶動成立職籃公司，就是想替CBA找到更多商業利益，這塊「大餅」應該要怎麼分，恐怕身為上海隊老闆的姚明將傷透腦筋。
(中時電子報)
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