巴西利率調降3碼至12.25%
巴西中央銀行貨幣政策委員會今天將基本利率調降3碼，從13%變成12.25%，達2015年初以來新低。
巴西基本利率調降0.75個百分點，也證實金融市場大部分經濟學家的預期。元月底，央行總裁高德芳（Ilan Goldfajn）已表示，將維持當月會議決定的降息速度。
分析家預測，未來幾個月貨幣政策委員會將繼續調降基本利率至2017年底達9.5%。
央行制定利率，焦點在於實現國家貨幣委員會每年制訂的通貨膨脹目標。通常，通貨膨脹高時，央行就會調高基本利率，提高信貸成本，讓消費踩煞車，以助通膨回降。
因巴西經濟衰退的緣故，通貨膨脹直線下降，2015年飆升至10.67%後，去年降至6.29%，經濟學家預測2017年官方通膨率4.43%，低於國家貨幣委員會為今年制定的中央目標4.5%。
儘管幫助控制通貨膨脹，高利率也有後遺症：讓消費踩煞車的同時，損害國家經濟和造成失業。
央行指標指出，2016年國內生產毛額（GDP）衰退4.3%，如果證實，將是近26年來最差表現。
即使貨幣政策委員會今天調降利率至12.25%，巴西的實際利率仍在全球排名第1，達7.3%，遠高出排名第2的俄羅斯（4.91%）；哥倫比亞排名第3（2.97%）。1060223
(中央社)
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