地政副局長墜樓 朱立倫：傷心不捨

新北市地政局副局長王聖文輕生。市長朱立倫（前）23日指出，發生這樣的事讓人感到傷心及不捨，希望檢調、廉政署儘速釐清真相，這是大家所期待的。中央社記者林長順攝 106年2月23日

新北市地政局副局長王聖文輕生。市長朱立倫今天指出，發生這樣的事讓人感到傷心及不捨，希望檢調、廉政署儘速釐清真相，這是大家所期待的。

朱立倫上午出席「新北市105學年度第2學期公私立高級中等學校暨國民中學校長會議」後受訪時，做上述表示。

新北地檢署21日指揮法務部廉政署偵辦搜索王聖文位於桃園的住家，但未約王聖文。王聖文當天下午墜落身亡，並留下遺書，表示自己並未收錢。1060223

(中央社)