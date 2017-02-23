台塑環境事故 越南將懲處11官員

我要評比

越南台塑河靜鋼鐵廠去年4月排汙造成當地嚴重環境事故，衝擊民眾生計與生活。越共中央檢查委員會指出，將懲處11名資深官員，因為這些人缺乏管理能力，並有與此事件的關聯責任。

越南「民智報」新聞網站今天報導，越共中央檢查委員會近日召開有關追查台塑環境事故相關人士責任的會議後，昨天結論共11名官員瀆職情況重大需要加以懲處，但未說明懲處辦法。

報導指出，將遭懲處的官員包括資源與環境部前部長阮明光（Nguyen Minh Quang）、前副部長裴格線（Bui Cach Tuyen）和前副部長阮泰萊（Nguyen Thai Lai）等5人，以及河靜省前省長武金炬（Vo Kim Cu）和永昂（Vung Ang）經濟區管理處前處長胡英俊（Ho Anh Tuan）等6人。

越南中部河靜至順化等省分去年4月中旬出現魚群死亡，大量死魚浮上海岸，導致漁民捕撈活動、養殖業與旅遊業等受到嚴重衝擊，民眾的生活與生計受影響。社會輿論認為是越南史上最嚴重的環境事件。

涉及台塑環境事故，越南若干中央和地方官員和幹部早前已遭革職、調職或譴責等處分。1060223

(中央社)