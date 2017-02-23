W飯店命案 被告蔡逸學吸毒再遭起訴
涉及W飯店郭姓女子死亡案的蔡逸學，昨被依違反藥事法起訴求刑11年，但他因參與開毒趴吸毒，台北地檢署今再依吸食二級毒品罪嫌起訴蔡逸學，罪加一等。
檢方指出，W飯店案，尚有朱家龍、洪聖晏等多人吸食二級毒品，檢方仍在偵辦中。
起訴書指出，蔡逸學與「土豪哥」朱家龍為舊識，去年12月2日晚間與朱赴王牌101酒店喝酒後，翌日凌晨轉往W飯店2502房續攤開毒趴。
12月6日凌晨4時，朱向蔡允諾將再返飯店後，先行離去，蔡與友人洪聖晏繼續在房內吸毒玩樂，明知傳播妹「曼曼」吸毒後身體不適去撞牆，仍置之不理。
期間，蔡見桌上毒品數量不足，聯絡藥頭江哲瑋以3萬元購買大批毒梅片、K他命毒品，7日凌晨，蔡再找人陳秉澤等人到飯店吸毒玩樂。
7日凌晨4時，郭女出現異狀，蔡、洪找密醫替郭打排毒針，當天上午郭情況惡化，洪才與江哲瑋將郭緊急送醫，郭最後不治。
檢警傳喚蔡逸學時，曾對他採尿檢驗，驗尿結果出現二級毒品陽性反應，蔡也坦承吸食，台北地檢署今依吸食二級毒品罪嫌起訴蔡。
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(中時)
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