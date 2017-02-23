星巴克94潮! 他說：台灣人花的是面子
統一星巴克昨日開始調漲旗下29個品項產品價格，引起熱論，台大教授李茂生今在臉書上PO文指出，在台灣星巴克就是代表潮、在享受「高貴的氛圍」，因此，再貴也都會有市場。
「不要再幹樵統一星巴克了啦。」李茂生表示，星巴克在台灣就是代表潮、代表地位，台灣人買星巴克，走在路上都有風，他認為星巴克再貴也會有市場。
李茂生反問，台灣人犯賤，喜歡喝沒這個價值的咖啡?他自答，其實台灣人不是在喝咖啡，而是在享受那種「高貴的氛圍」，錢不是花在實質的層面上，而是花在面子上。
網友也在下面回應「哥買的不是咖啡，哥買的是地位」、「星巴客 喝的不是咖啡+1」、「一個字：潮」。
統一星巴克為因應原物料成本上漲，昨日開始調漲部分商品價格，平均漲幅8%，調漲幅度最大的為小杯那堤，由95元上漲至110元、漲幅高達16%。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。