星巴克94潮! 他說：台灣人花的是面子

星巴克漲價，漲幅最高達16%。(本報系資料照片)

統一星巴克昨日開始調漲旗下29個品項產品價格，引起熱論，台大教授李茂生今在臉書上PO文指出，在台灣星巴克就是代表潮、在享受「高貴的氛圍」，因此，再貴也都會有市場。

「不要再幹樵統一星巴克了啦。」李茂生表示，星巴克在台灣就是代表潮、代表地位，台灣人買星巴克，走在路上都有風，他認為星巴克再貴也會有市場。

李茂生反問，台灣人犯賤，喜歡喝沒這個價值的咖啡?他自答，其實台灣人不是在喝咖啡，而是在享受那種「高貴的氛圍」，錢不是花在實質的層面上，而是花在面子上。

網友也在下面回應「哥買的不是咖啡，哥買的是地位」、「星巴客 喝的不是咖啡+1」、「一個字：潮」。

統一星巴克為因應原物料成本上漲，昨日開始調漲部分商品價格，平均漲幅8%，調漲幅度最大的為小杯那堤，由95元上漲至110元、漲幅高達16%。

(中時電子報)