木柵農民涉農會選舉賄選 十萬交保

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參選台北市木柵區農會農事小組代表的木柵區農事小組張姓會員，涉嫌以每斤600元的茶葉行賄，台北地檢署昨指揮警方兵分2路搜索張男住處，並約談張男等11人，訊後依違反農會法之賄選罪，諭令張男10萬元交保。

本案是北檢今年查獲的第一起農會賄選案。

檢警獲報，今年1月中旬起，至2月19日選舉投票前，張男涉嫌向具投票權的高姓男子等人，各交付每斤600元的茶葉，涉嫌賄選。

北檢重大刑案專組主任檢察官陳淑雲率同2名檢察官劉新耀、黃聖等人，昨天指揮文山一警分局搜索張男住處等2處，並查扣茶葉、名冊及手機等；為釐清有無其他涉賄情事，全案擴大偵辦中。

(中時)