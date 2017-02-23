男健身伸第三隻手 多名會員受害

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張姓男子喜歡至健身俱樂部健身，卻一邊健身一邊竊取財物，高雄市警方據報過濾2000多筆會員資料，循線查緝張男，共起獲6名被害會員的皮夾、耳機和手錶等，全案今天送辦。

高雄市警察局左營分局調查，張男就讀某科技大學，喜歡至健身俱樂部健身，但從今年1月犯案，涉嫌至更衣室置物櫃竊取會員財物，陸續犯下6案。

警方獲報過濾2000多筆會員資料，鎖定張男涉有重嫌，跟監於張男停等紅燈時攔查，當場查獲被害人劉姓男子的皮包，起出現金新台幣4800元、市值8000元餐券、信用卡、身分證及健保卡等。

警方再於張男家中起獲其他5名健身房被害會員手錶、耳機及黑色皮夾等。警方初步清查共有6名被害會員。

警方表示，張男供稱先前至健身房運動完洗澡後，到更衣室取物品時，曾開錯他人未上鎖的置物櫃，見到裡面有皮夾等財物，一時貪念而起盜心行竊，食髓知味後又再犯；也曾持破壞剪破壞會員所自備鎖頭，竊取置物櫃內財物。

警詢後，全案依竊盜罪嫌送辦，警方持續清查是否另涉及其他案件。1060223

(中央社)