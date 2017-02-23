陸男炒房2年市值翻十倍 貸款壓力超大
李先生2年前以人民幣100餘萬元（約新台幣455萬元）頭期款在深圳買了一戶400萬元的房子，短短2年炒房21次後，手上房地產現值約5000萬元。但高額的房貸也壓得他喘不過氣來。
大陸央視財經報導，李先生2年前還是上海的白領階級，深圳房價2014年底剛在漲的時候，他辭職回深圳炒房，以100多萬的頭期款在福田買了第一戶房子，沒多久房子的市價便從400萬元漲到800萬元。
李先生表示，當時看到房價漲得這麼快，就把父母名下的房子也都拿去貸款，2015年反覆操作了17次，2016年操作了4次。到現在，李先生手下的房地產市值差不多有5000萬元。
只是每個月20萬元的高額房貸，也讓李先生感到壓力。李先生又陸續以低於最高市值10%的價格將房子出售。
此外，深圳房市現在進入量價齊跌的階段。房市不好，以前買賣過程由買方負擔的稅費，他也願意負擔一部分。
深圳房地產研究網研究總監周學軍表示，從房地產市場獲得高額回報的時機已經過去了。
深圳住房研究會會長陳靄貧說，從投資的角度來說，應當利用目前市場相對不明朗時退場，不然會帶來更大的壓力。1060223
(中央社)
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