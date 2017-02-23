二二八連假 阿里山櫻花綻放吸睛
阿里山森林遊樂區的河津櫻等山櫻花系列，已綻放6、7成，民眾可趁二二八連假上山賞櫻，另阿里山公路中途的阿里山彌陀禪寺八重櫻盛開，也是賞櫻好去處。
嘉義林管處阿里山工作站今天表示，阿里山花季3月10日登場，花季主角吉野櫻的指標「櫻王」，現在處於含苞階段，預估3月10日才會開始綻放。
阿里山森林遊樂區的緋寒櫻、河津櫻等山櫻花系已綻放6、7成，在阿里山工作站前、沼平車站都可賞櫻，十分吸睛，二二八連假則是最佳觀賞期。
位在嘉義縣番路鄉公田村的彌陀禪寺，是阿里山公路沿線賞櫻秘境，現在進入禪寺道路兩旁的八重櫻盛開，且周邊群山環抱，視野廣闊，襯托綻放的紅色櫻花，令人賞心悅目。
彌陀禪寺位於嘉130縣道7.5公里處，因嘉130縣道進行工程，上山民眾可從阿里山公路57.2公里處左轉前往。
阿里山鄉香林國小總務主任黃源明在臉書（FB）「漫步在雲端的阿里山」提供大阿里山區賞櫻訊息，今天PO文推薦賞櫻路線，包括阿里山工作站、沼平公園、二萬平的緋寒櫻、河津櫻；祝山車站有1棵盛開的緋寒櫻，今年花況奇佳，看日出的民眾，可順路觀賞。1060223
(中央社)
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