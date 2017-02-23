泡棉製波特船違規出海捕魚 2男子挨罰
海巡署中區巡防局第三二大隊今天指出，在白沙屯漁港附近，發現2名男子搭乘泡棉製的「波特船」出海捕魚，不但違反漁業法最高可處新台幣30萬元罰鍰，更可能危害自身安全。
海巡第三二大隊白沙屯漁港安檢所守望哨人員，20日執行海面監控勤務時，發現距離港區約2海里處，有2艘自製浮具違規出海，立即通報岸巡人員蒐證，並等待他們上岸時進行盤查。
海巡隊員表示，這2艘泡棉製的浮具，就是所謂的「波特船」，當時船上查獲有20餘斤的石斑和雜魚，由於這2艘波特船未具適航性並有採捕水產動植物行為，已違反漁業法第6條規定，最高可處30萬元罰鍰。
白沙屯漁港漁民指出，波特船以精緻、輕巧、方便做為訴求，不過它的船體過小雷達不易鎖定，夜晚出海一不小心，就可能會撞上，加上冬天風浪較大，一個大浪打過來，更容易造成翻覆，實在「太危險」了，
海巡隊員表示，如果波特船在海上發生危難，也會增加搜救困難，因此呼籲民眾，不要輕易嘗試，以免危及生命財產安全。1060223
(中央社)
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