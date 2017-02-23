中華隊赴日備戰經典賽 希望練打左投

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備戰世界棒球經典賽（WBC）的中華隊今天清晨6時在機場集合，前往日本移地訓練，除適應天氣、人工草皮場地，熱身賽也計畫情商日本球隊多派左投上場。

中華隊先前熱身賽與澳洲職棒、世界大學運動會中華培訓隊與WBC古巴代表隊交手，戰績5勝1敗；此行前往日本，26日、28日對業餘成棒的社會人球隊打熱身賽。

總教練郭泰源表示，對古巴2場熱身賽後，投手、打擊逐漸進入狀況，這次前往日本要適應天氣及人工草皮滾地球彈跳。

首席教練吳復連表示，古巴投手的滑球、速球都很有水準，中華隊打者調適要更快，「比賽9局很快打完，如果前3局適應不良，一下子機會就沒了」。

到日本後的熱身賽，打者持續調整，吳復連說，日本業餘投手未必輸古巴，控球好，球速145公里很常見，這兩場比賽也會由郭泰源協調對方，多派左投手對中華隊。

古巴左投在熱身賽壓制中華打線，正式比賽南韓也可能派左投梁玹種上陣，中華隊剩下4場熱身賽，2場對日本業餘隊、2場對南韓職棒二軍，對左投的應變是調整重點。

WBC有投球數限制，投手群擬定積極的投球策略，主動搶好球數；打者群也有因應，策略是「磨」掉對方用球數，吳復連說，打者球數領先時，「多等一球也不一定」。

教練葉君璋說，對古巴兩場熱身賽幫助很大，不是對手實力問題，而是古巴隊同樣是經典賽代表隊，對比賽企圖心強，讓中華隊更快進入狀況。

中華隊正選名單有捕手林琨笙、鄭達鴻，加上牛棚捕手方克偉待命，葉君璋表示，3人狀況都不錯，林琨笙的國際賽經驗豐富，可能是主戰捕手。

前旅美投手羅國華對古巴兩戰都上場，控球失準，1.2局出現4次保送，葉君璋不擔心；他說，羅國華之前隨富邦悍將隊練習，狀況非常好，可能是熱身賽想太多，正式比賽就是對決了。1060223

(中央社)