印股一掃廢鈔短空 投顧看好：有3利多

我要評比

國泰投顧指出，印度股市已完全收復廢鈔政策宣布後的跌幅，顯示廢鈔政策的負面影響已淡，配合改革題材、龐大內需市場，及強勁經濟成長動能，印股後市可期。

國泰投顧表示，去年11月8日，印度總理莫迪閃電宣布廢止面額500、1000盧比的紙鈔，目的為打黑金、去貪腐、建立數位化印度。政策宣布後一度造成股市暴跌，但廢鈔具正面改革效益，且印度內需龐大，支持外資持續看好印度股市。

國泰投顧引述高盛證券資料分析，此次印度廢鈔的總面額價值占全部流通貨幣高達85%、占印度國內生產毛額（GDP）約12%，除短期內造成人民生活不便，並影響企業獲利、外資出走印度金融市場，多家國際機構紛紛調降對印度2017年經濟成長的預期。

因此，受印度廢鈔政策衝擊較大的是農村地區，及以現金交易為主的產業，包括日常用品、非必需消費品、營建及房地產、運輸、銀行等。

儘管如此，國泰投顧強調，市場普遍認為印度為今年最值得投資的市場之一，主要有3個因素，包括基本面改善與龐大內需市場，降低全球貿易保護主義興起所造成的風險。

其次，廢鈔政策具長期效益，例如將資金導回正規的金融體系，藉此提高對貨幣的掌握度，可打擊黑金；第3，持續進行的改革題材，如稅務改革、數位印度計畫等；印度人民對莫迪的高度信心更是股市氣氛的有利支撐。

國泰投顧評估，印度的新鈔印製入市，預計4月中完成，經濟將可望於2017下半年回彈。外資也重拾信心，近來資金已連續淨流入印度股市。10602223

(中央社)