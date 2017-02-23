Orchid ＆ Monsieur L新菜 春情盪漾

開胃小點(Abmuse Bouche)是師承米其林星廚Laurent LEMAL招牌菜改良而來，甜酸交織的柑橘搭配薄切鮭魚，並用烤得酥鬆的酥餅盒增加口感。(圖／姚舜攝)

吳慶鴻作的〈番茄冷湯〉，用伊比利火腿與小黃瓜凍提味，透明玻璃碗上還放了番茄烤製的脆片，風味、口感與形色俱都誘人。(圖／姚舜攝)

白綠交疊的蘆筍，用蟹肉雷芙拉醬和魚子醬提味，底層並以紫蘇泥襯底，主廚Cage以此演繹「春意」。(圖／姚舜攝)

嫩煎螯蝦搭配以蟹肉為餡的蟹肉丸子，並用巴西里葉醬汁提味，除了美味，紅與綠相佐也很悅目。(圖／姚舜攝)

吳慶鴻烹製的〈洋芋麵疙瘩〉，口感如雲朵般輕柔，他並用陳年紹興取代法國黃酒炒製菇蕈和甜豆搭配，味道好極了。(圖／姚舜攝)

Cage詮釋的〈法式烤羊排〉，完全沒有惱人腥羶味，他並以用細膩廚功作出的南法燉菜為邊菜(Side Dish)，傳遞更完整的法菜味覺體驗。(圖／姚舜攝)

以蜂蜜、油封番茄和梅子杏仁蛋白餅提味並增加口感的Pre Dessert〈石蓮花凍〉，甜酸鹹甘香交織，Cage展現細膩的「味道整合」功力。(圖／姚舜攝)

餐後甜點〈胡麻豆腐．柚子奶霜．黑芝麻冰淇淋〉的呈盤，宛如日本庭園「枯山水」，充滿禪意並饒富食趣。(圖／姚舜攝)

〈Orchid〉和〈Monsieur L〉的廚藝團隊，在Cage(前右4)和吳慶鴻(前右3)帶領下，以精湛廚藝演繹美味春膳。(圖／姚舜攝)

農曆春節過後，台北的天氣乍暖還寒，意味著春天已然到來。兆鵬運通分別在台北民生社區投資開設的〈Monsieur L〉餐廳，以及位在安和路的〈Orchid〉都換季推出新菜單。為了「昭告天下」新菜上桌，兩家餐廳舉辦了一場「聯合新菜發表會」，兩家餐廳雖是姐妹餐廳，主廚Cage歐俊辰和吳慶鴻彼此更有深厚情誼，惟基於「輸人不輸陣」，雙廚領軍的廚藝團隊呼應季節各自推出的新菜，除以當令食材入饌，更精銳盡出拿出看家本領詮釋「春意」，每道新菜的色、香、味、形均「春青盪漾」，讓人驚艷。

同樣都是義法料理，同樣也都是「春意盎然」，但〈Monsieur L〉和〈Orchid〉兩家餐廳的定位不同，兩家餐廳的主廚吳志鴻和Cage歐俊辰的學歷與經歷也不一樣，所以他們藉由食材詮釋演繹出的「餐桌上的春天」，亦各擅勝場、彼此都有耐人尋味的絕活巧技，發表會同場競技，不獨讓食饕搶先嘗到當季新菜，也可認識他們的廚功廚技差別。

Cage是高雄餐旅本科畢業，在〈Orchid〉之前，他一直都在國內五星級觀光大飯店歷練，雖至今未曾放洋出國取經，但憑天賦創意與過去在飯店歷練背景，練就紮實廚藝基礎。他烹調出的菜餚，總是形色繽紛、搶眼悅目，且跳脫義法菜系藩籬桎梧，自在揮灑、大膽炫技，無入而不自得。

吳慶鴻原本學的是電機工程，進入餐飲業後不只在台灣飯店餐廳司廚，更曾在「世紀名廚」侯布雄主持的〈Joel Robuchon Taipei〉餐廳，以及義大利米其林一星餐廳〈Ristorante Andreina〉歷練，馬步蹲深、 廚功紮實。他的菜，不打「擦邊球」，呈盤簡約卻不失優雅，味道清楚且強烈，讓喜歡正統法菜的食家備感親切。

〈Orchid〉和〈Monsieur L〉的春季新菜，就可明顯比較出Cage和吳慶鴻「料理性格」的差異。

前菜Appetizer，Cage用綠色與白色蘆筍，汆燙後交互堆疊，保留清鮮爽脆口感，然後以用雷莫拉醬(Remoulade)調味的毛蟹肉和魚子醬搭配，餐盤內並用了紫蘇醬舖底，整道菜結構繁雜，形色立體。而吳慶鴻作出的前菜，則是用巴西里葉熬製的墨綠醬汁，為嫩煎螯蝦和用沙公蟹肉作餡的炸丸子賦味，沒有華麗盤飾，味道卻非常誘人。

Cage為〈Orchid〉設計的春季主菜，是用松針冷燻的〈法式烤羊排〉，完全沒有惱人的腥膻味，而搭配的邊菜是「迷你版普羅旺斯燉菜」，彩椒、櫛瓜與番茄共構，面積雖然不同，卻仍是繁花似錦、像個小花園。

至於吳慶鴻設計的主菜〈洋芋麵疙瘩〉，是以南法美味為正統義大利麵疙瘩賦味，用大量馬鈴薯泥和少數麵粉揉合作出的麵疙瘩，口感「如雲朵般輕柔」，上面覆蓋著用台灣陳年紹興取代法國黃酒炒製的蕈菇和甜豆，味道與口感好極。

Cage作出的菜，工序繁複、食材醬料組織整合極富層次，且呈盤具有強烈視覺感，具有米其林「星餚」氣質，跟〈Orichd〉餐廳「志在摘星」的初衷相互輝應。所以即便是甜點，Cage領軍的廚藝團隊也「將甜點當主菜料理」，企圖傳遞非凡味覺體驗。

如用台灣在地石蓮花作的〈石蓮花凍〉，就用了蜂蜜、油封番茄和梅子味的杏仁蛋白餅搭配，除賦予多層口感，甜酸鹹香交織的味道，更讓人驚艷。而以白芝麻結合法式布蕾作法作出的〈胡麻豆腐〉和〈黑芝麻冰淇淋〉搭配共構，再以日式庭園「枯山水」意境呈盤的甜點，更淋漓詮釋了將「色、香、味、形、器」與「質、量、情、景、意」的料理「藝境」，所以非常值得一嘗。

(工商)