WBC》經典賽守游擊 陳鏞基不擔心
經典賽中華隊23日上午搭乘8時10分與9時50分班機，分兩批飛往日本神戶移訓，加入中華隊後鎮守游擊老位置的陳鏞基表示，以前守過游擊並不擔心，這次主要是適應人口草皮的滾地球彈跳及速度。
陳鏞基自從2011年返台加入獅隊，連續5年鎮守游擊大關，去年才改守3壘手，但入選中華隊後再被指定守游擊，在澳洲4場與台灣3場熱身賽表現稱職。
他23日出發前表示，本來還有點擔心，可是以前守過游擊，幾場熱身賽下來覺得還好。
他說，到神戶主要特別需要適應人口草皮的滾地球彈跳，不過對古巴2場熱身賽對他幫助很大，畢竟古巴隊的強度較高，打來的球比較強，對他有很大幫助。
中華隊在神戶待5天，3月1日飛往首爾備戰，他表示，很久沒在這麼冷的天氣比賽，現階段就是要適應低溫天氣與比賽球感了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。