WBC》經典賽守游擊 陳鏞基不擔心

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陳鏞基不擔心游擊守備位置。(張國欽攝)

經典賽中華隊23日上午搭乘8時10分與9時50分班機，分兩批飛往日本神戶移訓，加入中華隊後鎮守游擊老位置的陳鏞基表示，以前守過游擊並不擔心，這次主要是適應人口草皮的滾地球彈跳及速度。

陳鏞基自從2011年返台加入獅隊，連續5年鎮守游擊大關，去年才改守3壘手，但入選中華隊後再被指定守游擊，在澳洲4場與台灣3場熱身賽表現稱職。

他23日出發前表示，本來還有點擔心，可是以前守過游擊，幾場熱身賽下來覺得還好。

他說，到神戶主要特別需要適應人口草皮的滾地球彈跳，不過對古巴2場熱身賽對他幫助很大，畢竟古巴隊的強度較高，打來的球比較強，對他有很大幫助。

中華隊在神戶待5天，3月1日飛往首爾備戰，他表示，很久沒在這麼冷的天氣比賽，現階段就是要適應低溫天氣與比賽球感了。

(中時電子報)