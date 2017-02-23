民調：川普支持度低 選民仍力挺
今天公布的最新民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）支持率雖處於歷史低點，但在和國會起爭執時，仍擁有選民相挺。
最新調查顯示，川普4年任期才上任幾週，支持率就節節下滑，恐消耗其政治資本。
美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）民調顯示，38%選民認為川普做的不錯；55%則認為他做的不好。而在美國現代總統上任初期的民調表現中，這個數字無比難堪。對白宮來說，可能還有更糟的，63%選民說川普頭腦不清醒，55%說他不誠實。
對任何正常的政治人物來說，這些數字可能帶來大災難，不但幫對手壯膽，也造成自己人保持距離。
華府不少人已放眼2018年國會期中選舉，對現任共和黨議員是一大挑戰。期中選舉往往被視為對現任總統的公投，民主黨已經喊出要收復24席，奪下聯邦眾議院掌控權，一旦如此，川普政策恐遭嚴重制肘。
在這種情況下，共和黨恐在不得民心的總統和民意撻伐之間進退兩難。
共和黨國會議員私下對於反對川普恐招致憤怒的推文深感苦惱。他們的憂心不是沒道理。皮尤研究中心（Pew Research）今天發布的民調顯示，一般共和黨人在川普和同黨議員起爭議時，可能仍支持川普。
根據皮尤研究中心，約五成共和黨人和52%傾向共和黨的個人表示，倘若川普和共和黨國會領袖在某項議題上有不同的意見，他們比較可能相信川普；34%則表示，他們相信共和黨領袖。1060223
(中央社)
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