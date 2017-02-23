仁武區後庄巷縱火案 主嫌不滿女友分手犯案

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今年1月14日凌晨仁武區後庄巷一名廖姓屋主廂型車遭人縱火，警方鎖定屋主女兒的侯姓前男友涉嫌重大，經蒐證完備，22日凌晨兵分多路查緝侯嫌及詹嫌等6名共犯到案，偵訊後依傷害、恐嚇、公共危險等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方複訊後，將侯嫌、詹嫌聲請羈押獲准。

仁武分局偵查隊長郭家峰表示，縱火案發生在凌晨0時40分，51歲廖姓車主當時在家，發現車子起火光後，趕緊衝出以滅火器滅火並報案處理，有人目擊廂型車被澆淋液體後隨即起火，縱火男子騎未懸掛車牌機車逃離現場。

郭家峰指出，根據廖姓車主提供證據，懷疑是車主女兒前男友犯案。廖男供述，女兒去年8月與男友協議分手，當時還付給男方12萬元分手費，未料前男友不善罷甘休，多次騷擾、恐嚇女兒及家人，縱火案肯定是前男友幹的。

警方蒐集證據後，22日凌晨兵分多路到仁武區侯嫌、詹嫌住處查緝主嫌及共犯首腦到案，另查緝林嫌、黃嫌、王嫌、黃嫌、林嫌5名共犯到案，起獲木棍、鐵棍、本票等證物，偵訊後，全案依傷害、恐嚇、恐嚇取財、妨害自由、公共危險等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

(中時)