台電信詐欺贓款 94萬元返還大陸受害人

我要評比

西班牙政府日前決定將200多名台籍電信詐欺犯，遣送大陸，引發我方關切，但我方仍持續落實兩岸司法互助協議，日前在大陸公安部協助下，將我方查扣94萬餘元台幣(約人民幣21萬餘元)，返還大陸的劉姓被害人。

法務部說，本案是我方第6次將犯罪所得返還大陸地區被害人，大陸劉姓被害人已於今年2月間受領款項。

法務部表示，詐欺集團2014年10月間，以電話佯稱被害人之身分證遭犯罪集團冒用，要求被害人交付保證金，並配合大陸地區公安人員偵辦，向被害人詐騙財物。劉姓被害人陸續匯款至該詐欺集團掌控的大陸銀聯卡人頭帳戶內，全案由楊梅警分局偵破。

桃園地檢署等判決確定，即向法務部提出協助請求，法務部向大陸公安部提出司法互助請求，順利將本案扣得94萬5900元匯至大陸。

法務部指出，我方自2014年4月間首次返還大陸地區被害人贓款以來，迄今已累計返還約新台幣1769萬餘元（約人民幣397萬餘元），大陸返還我方也有6件成功案例，累計返還金額約新台幣1442萬餘元。

法務部仍將持續透過兩岸司法互助機制，積極與大陸地區主管機關合作，相互協助追返各類案件罪贓，以保障兩岸人民權益，維護兩岸交流秩序。

(中時)