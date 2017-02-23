台電信詐欺贓款 94萬元返還大陸受害人
西班牙政府日前決定將200多名台籍電信詐欺犯，遣送大陸，引發我方關切，但我方仍持續落實兩岸司法互助協議，日前在大陸公安部協助下，將我方查扣94萬餘元台幣(約人民幣21萬餘元)，返還大陸的劉姓被害人。
法務部說，本案是我方第6次將犯罪所得返還大陸地區被害人，大陸劉姓被害人已於今年2月間受領款項。
法務部表示，詐欺集團2014年10月間，以電話佯稱被害人之身分證遭犯罪集團冒用，要求被害人交付保證金，並配合大陸地區公安人員偵辦，向被害人詐騙財物。劉姓被害人陸續匯款至該詐欺集團掌控的大陸銀聯卡人頭帳戶內，全案由楊梅警分局偵破。
桃園地檢署等判決確定，即向法務部提出協助請求，法務部向大陸公安部提出司法互助請求，順利將本案扣得94萬5900元匯至大陸。
法務部指出，我方自2014年4月間首次返還大陸地區被害人贓款以來，迄今已累計返還約新台幣1769萬餘元（約人民幣397萬餘元），大陸返還我方也有6件成功案例，累計返還金額約新台幣1442萬餘元。
法務部仍將持續透過兩岸司法互助機制，積極與大陸地區主管機關合作，相互協助追返各類案件罪贓，以保障兩岸人民權益，維護兩岸交流秩序。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。