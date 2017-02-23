全球9大旅遊詐騙手法 台灣愛心黨被點名

旅遊詐騙案層出不窮，從買票、拍照、帶路等情況都可能遭盯上誘騙。(圖/shutterstock提供)

全球旅遊勝地詐騙案層出不窮，最常見誆騙招術是主動協助卻反要錢，在旅途中從買票、拍照、帶路等情況都可能遭盯上誘騙，香港旅遊網站近日列出9大海外旅遊國家的詐騙手法，其中，台北愛心黨招搖撞騙也被點名。

9大旅遊詐騙招術包括，法國巴黎小販纏人推銷，趁對方無奈拿取錢包過程時，直接搶劫逃之夭夭；義大利米蘭商販會趁聊天時，邊把商品塞入對方手中，順勢要求收費，今年韓國男團BigBang成員太陽赴米蘭參加時尚秀時就上當，花了5歐元買手鍊。

而被點名的台灣愛心黨，詐騙集團會向路人強迫推銷愛心筆、環保筷，出沒於人潮最多的夜市、車站，假借經費不足或公益為由哄騙購買。另日本東京、新宿等熱門旅遊景點也曾傳出詐騙案，看似好心協助旅客地鐵購票、拍照、帶路、提行李等，但最後才提出索取費用；韓國金光黨則多以兩人一組搭訕問路，一旦確認是觀光客就會開始糾纏，企圖誘騙韓服體驗等。

此外，旅遊遇見警察也不得大意，埃及曾有觀光客碰上持警棍的警察向前推銷，銷售原子筆、紀念品等獲利，或以古蹟前拍照、騎駱駝都要付小費名目，向遊客收取利益。

南美旅遊則曾有計程車司機夥同上演騙局，路程中冒出自稱警察的男子要求搜查行李，受害者抵達目的地後才發現被偷竊。在倫敦曾有街頭藝人亂入遊客鏡頭，最後要求索費。坊間土耳其冰淇淋店家常以小花樣攬客，但土耳其有些店家若要互動表演或拍照則需要加價，購買前可要多留意。

(中時電子報)