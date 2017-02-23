吳怡霈又出車禍 遭大貨車追撞！

吳怡霈出車禍，所幸人無大礙。(圖／本報系資料照)

藝人吳怡霈前年開著BMW愛車行經內湖區民權東路，不慎和機車擦撞，造成女騎士和後座友人受傷，她被依過失傷害罪起訴，後和解賠償91萬，未料今(23日)她又出車禍，讓她受到不小驚嚇。

今早吳怡霈助理開著她的BMW轎車前往電視台，行經內湖安康路，遭後方大貨車追撞，造成多台車追撞，據悉，她當時坐在後座，和助理都有繫安全帶，不過因衝擊力大，她整個人往後撞到椅背，雖沒明顯外傷，但下午仍會到醫院檢查。

(中時電子報)