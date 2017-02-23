防範醫療暴力 南投5措施保障醫護安全
南投縣衛生局督導醫院完成門禁管制、警民連線、24小時保全人員、張貼反暴力海報、明顯區隔醫療作業空間，防範醫療暴力。
防範醫院暴力事件，南投縣政府衛生局督導所轄設有急診室的醫院，完成5項安全防暴措施，並結合南投地方法院檢察署、南投縣政府警察局，積極防制醫療暴力，以保障醫事人員執行醫療業務及病人就醫安全。
縣府衛生局今天表示，5項防暴安全措施包括門禁管制、警民連線、24小時保全人員、張貼反暴力海報、急診室診療區與候診區作業空間明顯區隔，另外，醫院急診室設置巡邏箱及加強警力巡邏，醫院遇暴力案件應提報檢警機關，以保障第一線醫護人身安全。
衛生局表示，醫療機構若發生暴力滋擾事件，受害者不僅是醫療人員，就醫民眾也連帶受害，尤其發生當下，醫療機構必須動員人力、騰出空間來排解糾紛，勢必造成民眾就醫不便，醫生看診品質也難免受影響。
衛生局指出，醫療暴力傷害基層人員服務熱忱，若醫護人員因此離職，對現今醫療人力不足困境恐雪上加霜，呼籲全民支持「醫療暴力零容忍」立場，共同為就醫安全把關，讓醫事人員從事醫療業務時，不會有恐懼或受影響，也保障民眾就醫權益。1060223
(中央社)
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