駭校園強索比特幣 近6成襲大學
駭客疑似利用網路入侵校園網路、列表機，輸出恐嚇函，勒索比特幣，桃園市政府表示，根據教育部統計，攻擊事件有59%以大專院校為主，國中小為25%，目前仍持續監控中。
桃園市政府今天表示，接獲教育部統計資料表示，從17日至20日，已有19個區縣市網路中心回覆，有46所學校、126個IP接獲疑似駭客攻擊事件，受害區域沒有明顯分布趨勢，單位以大專院校佔59%為大宗，其次為國中小25%。
教育局表示，駭客企圖入侵校園網路資安，直接利用學校網路列表機，列印勒索信件，強索支付比特幣，為全台各校的集體事件，並非只有桃園市學校遇上。
教育局表示，截至昨天晚間，桃園市接獲6所學校通報，收到類似勒索信函，已通報教育部，並密切留意網路流量情況，遇有不正常流量之IP，即會進行封鎖，並且會與區網中心密切聯絡。
部分網路資安人員研判駭客利用亂槍打鳥方式詐騙，由於部分學校的印表機與網路長期未重新設定，電腦IP被駭客鎖定，建議加強學校的資安維護。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。