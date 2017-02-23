駭校園強索比特幣 近6成襲大學

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駭客疑似利用網路入侵校園網路、列表機，輸出恐嚇函，勒索比特幣，桃園市政府表示，根據教育部統計，攻擊事件有59%以大專院校為主，國中小為25%，目前仍持續監控中。

桃園市政府今天表示，接獲教育部統計資料表示，從17日至20日，已有19個區縣市網路中心回覆，有46所學校、126個IP接獲疑似駭客攻擊事件，受害區域沒有明顯分布趨勢，單位以大專院校佔59%為大宗，其次為國中小25%。

教育局表示，駭客企圖入侵校園網路資安，直接利用學校網路列表機，列印勒索信件，強索支付比特幣，為全台各校的集體事件，並非只有桃園市學校遇上。

教育局表示，截至昨天晚間，桃園市接獲6所學校通報，收到類似勒索信函，已通報教育部，並密切留意網路流量情況，遇有不正常流量之IP，即會進行封鎖，並且會與區網中心密切聯絡。

部分網路資安人員研判駭客利用亂槍打鳥方式詐騙，由於部分學校的印表機與網路長期未重新設定，電腦IP被駭客鎖定，建議加強學校的資安維護。1060223

(中央社)