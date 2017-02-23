清泉崗基地涉毒 20人初驗陽性送複驗

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空軍清泉崗基地疑涉毒，台灣台中地方法院檢察署在營區陸續查獲51包疑似安非他命，初驗有20人呈陽性反應，現送複驗中，中檢持續調查。

空軍清泉崗基地20日傳出涉毒事件，軍方人員巡查時，在作業區車道旁拾獲多包疑毒品粉末，交給台中憲兵隊後，現由中檢偵辦中。1060223

(中央社)