WTO貿易便捷協定生效 外交部：支持多邊經貿
外交部上午表示，世界貿易組織（WTO）22日宣布「貿易便捷化協定」（Trade Facilitation Agreement，TFA）正式生效；外交部欣見此一成果，並重申台灣對WTO多邊經貿體制的支持。
外交部指出，TFA是WTO成立21年以來，第一個生效的新多邊協定，對WTO及全球貿易發展均有重要意義，此外，WTO的多邊體制對促進全球貿易發展具有不可取代的地位，外交部特此重申臺灣對WTO多邊經貿體制的支持。
外交部強調，TFA協定生效後，我國除將持續履行該協定的義務外，亦將規劃運用我國在貿易便捷化領域的優勢，提供開發中或低度開發國家相關技術協助，善盡國際社會的責任。未來我國亦將持續支持WTO多邊貿易體制，積極參與各項談判，與所有會員共同合作，推動全球貿易發展。
外交部說，為表示對WTO談判成果的肯定，我國在104年8月17日即已完成國內程序並向WTO提交TFA接受書，成為第13個完成TFA批准程序的會員，其後並與其他完成批准的會員共同呼籲各國及早完成批准程序。未來我國將與WTO所有會員，持續共同支持推動多邊談判及合作，為我國及全球創造更多的經貿便利與利益。
(旺報)
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