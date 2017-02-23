黃磊又要當爸 妻挺肚傳懷第3胎

我要評比

中國大陸知名娛樂新聞媒體人「名偵探趙五兒」今天在微博發布照片和影片表示，大陸藝人黃磊又將當爸，妻子孫莉已懷第3胎。

「名偵探趙五兒」首先在微博發布多張黃磊、孫莉和大女兒「多多」逛廟會的照片，並配文說，黃磊又將當爸爸了，「老婆孫莉懷第三胎，挺著大肚子帶多妹逛小區（社區）廟會！」

隔幾分鐘，「名偵探趙五兒」再發布一段影片說，「孫莉挺大肚帶小女兒逛街，黃磊帶大女兒游泳，一家人炒雞（超級）幸福！期待第三個寶寶的降臨」。

新浪娛樂報導，孫莉被目擊挺大肚帶女兒多妹逛廟會，孫莉穿平底鞋，發福也算明顯，「看來黃磊又要添一個寶寶啦」。1060223

(中央社)