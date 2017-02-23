竹市地方稅網路申報 健保卡嘛耶通

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新竹市稅務局表示，為提昇稅務申辦案件的便捷性，即日起也能用健保卡進行申報，讓民眾直呼更方便了。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年2月23日

新竹市稅務局表示，為提升地方稅務申辦案件便捷性，即日起也能用全民健康保險卡申報，讓民眾直呼更方便。

稅務局表示，原本民眾只能用自然人憑證登入系統，現在只要先到衛生福利部中央健康保險署網站http://www.nhi.gov.tw/申請「健保卡網路服務註冊」後，就可選用「健保卡加密碼」方式登入系統進行各項申辦作業，不分平時或假日，提供24小時全年無休服務。

民眾如果對地方稅網路申報有任何疑問，請洽稅務局網站http://www.hcct.gov.tw或撥免費服務電話0800-818388，將有專人服務解答。

新竹市長林智堅表示，地方稅網路申報以「網路替代馬路」，提供便捷快速申辦管道，節能減碳又便民，市民高使用率代表這項服務確實符合民眾需求，也獲民眾高度肯定與回饋。1060223

(中央社)