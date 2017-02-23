奇美推親子領藥櫃台 等藥不焦躁

奇美醫學中心藥劑部推出「親子領藥櫃台」，在領藥窗口前設計一個互動式遊戲看板，讓父母親利用等藥空檔帶著小朋友玩遊戲，減少孩子哭鬧的機會，也能增進用藥相關常識。

在奇美醫學中心藥局的6號領藥窗口前有著一個大看板，看板上是一個大蜂巢的圖案，有好多五顏六色的格子在上面。摸摸那些牌子時，會發現其實是可以打開的，每一個牌子打開後，都有一個用藥相關的問題。

奇美醫學中心藥劑部藥師吳麗玲表示，民眾在醫院等待領藥品時，小朋友可能會哭鬧、或是在大廳奔跑。而且，小朋友對醫院的印象，可能是冰冷的診間與恐怖的針頭，在候藥大廳總是常聽到小朋友哭鬧聲。

吳麗玲指出，「親子領藥櫃台」就好比親子餐廳，或科學博物館中的互動式遊戲般，可以讓家長及小朋友在等候藥品的時候，不會覺得只能空等沒事做。藉由小遊戲讓小朋友覺得醫院不再可怕，可以翻牌找答案，並學習正確的用藥知識。

她說，牌子上有可愛易懂的圖案、文字介紹再加上注音符號，可吸引小朋友主動翻牌、學習，藉由牌子的圖案和描述，來了解用藥五不、吃藥應該要配什麼、去找醫師的時候，應該怎樣告訴他們自己的狀況等，讓用藥知識就在遊戲中傳遞，帶小朋友來玩過的家長都說讚。1060223

(中央社)