歐巴馬跨性學生友善廁所指令　川普廢除

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美國總統川普（Donald Trump）政府今天廢除保護公立學校跨性別學生權利的指標性命令，推翻前民主黨籍總統歐巴馬的招牌倡議。

路透社報導，歐巴馬2016年5月指示公立學校，允許跨性別學生依其對自身性別的認同使用浴廁。歐巴馬當時並揚言，若公立學校強迫跨性別學生違反意願使用廁所，可能取消聯邦補助。

先前聯邦法官已擱置歐巴馬的命令，川普政府現在更進一步將其廢除。1060223

(中央社)