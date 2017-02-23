奧斯卡影帝 艾佛列克與丹佐華盛頓對決

第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮即將登場，競爭激烈的影帝之爭，目前奪獎呼聲最高的是凱西艾佛列克，還有曾以「震撼教育」獲奧斯卡最佳男主角的丹佐華盛頓。

今年奧斯卡最佳男主角入圍者包括：「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）凱西艾佛列克（Casey Affleck）、「樂來越愛你」（La La Land）雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、「藩籬」（Fences）丹佐華盛頓（Denzel Washington）、「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）安德魯加菲（Andrew Garfield）以及「神奇隊長」（Captain Fantastic）維果莫天森（Viggo Mortensen）。

距離頒獎典禮只剩倒數幾天，「今日美國報」（USA Today）預測，今年奧斯卡男主角最有機會勝出的入圍者就是丹佐華盛頓。

1954年出生的丹佐華盛頓，1980年代曾是熱門影集「波城杏話」（St. Elsewhere）固定班底，1990年以「光榮戰役」（Glory）拿下奧斯卡最佳男配角，2002年則以「震撼教育」（Training Day）一圓奧斯卡影帝夢想。

過去10幾年來，丹佐華盛頓積極朝「演而優則導」路線發展。今年他雖然以「藩籬」再度問鼎奧斯卡影帝，可惜同樣身為「藩籬」導演的他，卻沒有入圍最佳導演。

「今日美國報」分析，凱西艾佛列克「海邊的曼徹斯特」雖然在許多被視為奧斯卡前哨站的電影獎項當中頻傳捷報，但丹佐華盛頓的支持度卻一直持續不斷累積，而且已經累積到了足以勝過凱西艾佛列克的局面。

電影網站Moviefone總編輯海恩（Tim Hayne）則表示， 英國影藝學院電影獎（BAFTA）、金球獎以及諸多影評獎項，今年都有志一同把最佳男主角頒給了凱西艾佛列克，因此奧斯卡影帝的小金人獎座，幾可斷言已是他的囊中之物。

海恩進一步分析，凱西艾佛列克如果贏得奧斯卡最佳男主角，絕對當之無愧，因為他對劇中角色「錢德勒」（Lee Chandler）的詮釋非常細緻精妙，層次分明，而且讓觀眾看得如痴如醉，「有誰會預料的看，觀看如此一個不自在的角色人物，竟然能夠得到如此高的娛樂性？」

1975年出生的凱西艾佛列克，是美國公共電視網（PBS）童星出身。他曾在喬治華盛頓大學（ George Washington University）主修政治，後來轉到哥倫比亞大學（Columbia University），不過沒有完成學業。

多年來，凱西艾佛列克的演藝事業表現與知名度，始終較哥哥班艾伏列克（Ben Affleck）略遜一籌。凱西艾佛列克曾以「刺殺傑西」（The Assassination ofJesse James by the Coward Robert Ford）入圍奧斯卡最佳男配角，今年是他演藝生涯第2次入圍奧斯卡，能否一舉拿下影帝，受到好萊塢媒體熱烈關注。

另一方面，「娛樂週刊」（Entertainment Weekly）與「今日美國報」一樣，同樣押寶丹佐華盛頓可望在影帝獎項連莊。

「娛樂週刊」分析，有關凱西艾佛列克過去是否涉嫌對女性工作人員性騷擾的報導與傳聞甚囂塵上，雖然這位男星鄭重否認，但可能對於他的影帝之路造成阻礙，加上丹佐華盛頓剛剛抱走上個月登場的美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）最佳男主角，綜合評估奧斯卡頒獎典禮上，影帝獎項最後由丹佐華盛頓勝出的機率較高。1060223

(中央社)